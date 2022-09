Außenpolitisch gesehen geht Deutschland mit der Scholz-Reise nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate jetzt vom Energielieferanten Russland zu den Autokratien im Nahen Osten, sagt Steffen Bukold, Politikwissenschaftler, Energie-Experte, Gründer und Leiter des Forschungs- und Beratungsbüros EnergyComment in Hamburg. Dadurch werde eine fossile Abhängigkeit durch die nächste ersetzt. Abgesehen von den politischen Zweifeln daran, müsse man nun aber auch fragen, ob die Reise von Olaf Scholz energiepolitisch überhaupt notwendig sei. Was das Öl angehe, sei die Versorgungslage im Moment insgesamt nicht schlecht. Und beim Flüssiggas sei nur Katar der einzig relevante Gesprächspartner in der Region. Doch für Lieferverträge mit dem Land brauche es eigentlich keine Kanzlerreise, meint Steffen Bukold. mehr...