„Schwarze im Film sind nur Deko“ sagt Pierre Sanoussi-Bliss, der als schwarzer TV-Kommissar in der Serie „Der Alte“ bekannt geworden ist. Immer noch sind die meisten Geschichten geprägt von weißen, heterosexuellen Männern. Um das zu ändern, hat die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein einen Diversitäts-Fragenkatalog zur Pflicht gemacht. Vertreter verschiedener Communities befürworten eine Quote. Berufsverbände hingegen befürchten, dass die künstlerische Freiheit unter den Vorgaben leiden könnte. Was zeichnet Diversität in Filmen aus? Und wie beeinflussen identitätspolitische Debatten die Filmbranche? Karsten Umlauf diskutiert mit Prof. Susanne Marschall – Medienwissenschaftlerin, Tyron Ricketts - Schauspieler und Aktivist, Rüdiger Suchsland – Filmkritiker