Für die britische Tory-Partei ist 2022 schon jetzt ein Katastrophen-Jahr. Der Abgang mit Ansage von der gerade erst ins Amt gekommenen Premierministerin Liz Truss stürzt die konservative Partei in eine nie dagewesene Sinnkrise. „45 Tage – so kurz hat es bisher noch niemand geschafft“, sagt Historiker, Großbritannien-Experte und Professor an der Uni Mainz, Bernhard Dietz, „Wobei das eigentliche Problem insgesamt in der jüngeren Vergangenheit liegt, in der sich mit David Cameron, Teresa May und Boris Johnson die Premierminister immer schneller abgewechselt haben.“

Fünf Premiers in sechs Jahren – der Brexit ist schuld

Nach Liz Truss habe man dann mit ihrem Nachfolger schon den fünften Premier innerhalb von sechs Jahren. Die Folgen für die Tory-Partei seien massiv. „Gerade die missglückten Steuerpläne, die ideologisch begründet waren, haben zu einem großen Vertrauensverlust bei den Wählern geführt.“

Der Brexit sei innerhalb dieser Ideologie ein politisches Beben gewesen, dessen Nachbeben immer noch stark genug sind um einen Premier nach dem anderen in den Abgrund zu reißen. mehr...