Der nachhaltige Garten - erst Arbeit, dann Vergnügen

Jetzt bald beginnt sie wieder - die Gartensaison. Und während es den einen nicht aufgeräumt genug sein kann, setzen die anderen auf naturbelassen.

Aus gutem Grund: Denn der nachhaltige Garten ist ein Paradies für Insekten, Käfer und Vögel. Er kostet nur am Anfang Arbeit und Geld und wird dann immer mehr zum Selbstläufer. Und wer keinen Garten hat, der versucht es immer öfter mitguerilla gardening -nicht immer ganz legales Gärtnern im öffentlichen Raum.



Weitere Themen unserer Sendung:



Alle reden vom nachhaltigen Garten - warum eigentlich?Autoren: Jurek Brzoska / Dominik Bartoschek

Wie mache ich meinen Garten nachhaltig und wie viel Geld muss ich dafür investieren?Interviewmit Eva Hofmann, Gartenakademie Rheinland-Pfalz

Besuch in einem nachhaltigen Garten und auf einem nachhaltigen Balkon - wie genau sieht das aus und was sagen die Nachbarn?Autorin:Janina Schreiber

Guerilla-Nachhaltigkeit -Gärtnern im öffentlichen Raum. Was ist legal, was wird geduldet und wo drohen vielleicht sogar Strafen?Autor:Wolfgang Brauer

Nachhaltigkeit in der Wohnung - immer frische Kräuter und Salat dank Hydroponic oder Plantcube. Ist das wirklich ein Zukunftmodell?Autorin:Geli Hensolt



Moderation/Redaktion: Susanne Henn