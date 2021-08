Die „Zeit“ hat 2018 ausgerechnet: Seit 1949 gab es in Deutschland 692 beamtete Staatssekretäre. Nur 19 davon waren Frauen. Auch wenn seit 16 Jahren eine Kanzlerin an der Spitze der Regierung steht, Politik ist nach wie vor ein ziemlich männliches Geschäft. In Torsten Körners eindrucksvoller und aufrüttelnder Kinodoku „Die Unbeugsamen“ erzählen Politikerinnen der Bonner Republik, wie hart sie politische Teilhabe erkämpfen mussten. Der Film startet am 26. August 2021 in den deutschen Kinos. mehr...