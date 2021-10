Wie der Mensch die Welt prägt – Landesausstellung über das Anthropozän in Stuttgart

Die Misere im Pflegebereich kann nur durch Verbesserungen bei der Bezahlung und bei den Kompetenzen von Pflegenden verbessert werden. Im Gespräch mit SWR2 sagt die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler: „Wir brauchen ein anderes Gehaltsniveau." Vogler nennt dabei als Marke 4000 Euro für Fach- und Spezialkräfte des Sektors und begründet das: „Man darf nicht vergessen, Pflege ist ein Schichtdienstberuf – 24 Stunden, 7 Tage in der Woche."

Die Bezahlung sei jedoch nicht die einzige Erklärung für den Mangel an Pflegekräften in Deutschland. Ebenso schwer wögen fehlende Ausbildungskriterien für die Skala der Tätigkeiten – von Pflegeassistenten bis zu Pflegekräften mit akademischer Vorbildung. So gebe es in anderen Ländern zum Beispiel so genannte „Pflegefachpersonen“, die im Alltag auch Verschreibungen vornehmen dürfen. „Wir brauchen neue Berufsfelder – das wertet den Beruf auch auf", so Vogler.

Insgesamt sieht sie einen Stillstand in der Debatte um die Pflege. Grund für die Misere sei, dass Betroffene nicht die Kraft hätten, sich politisch um Verbesserungen zu kümmern und Nichtbedürftigen der Bezug zum Thema fehle. Für ihre Kolleginnen und Kollegen lautet Voglers Bilanz: „Die jahrzehntelang gepflegte Praxis, dass die Pflegenden nicht in die Selbstverwaltungsstrukturen im Gesundheitswesen kommen, hat es zu einer Passivität kommen lassen, aus der wir nicht herausfinden."

Christine Vogler ist gelernte Krankenschwester und diplomierte Pflegepädagogin. Sie leitet den Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe und ist seit dem Sommer 2021 Präsidentin des Deutschen Pflegerats e.V.