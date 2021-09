Der laute und der leise Einfluss: 50 Jahre Greenpeace und die Politik

Nirgendwo zeigt sich der Klimawandel so stark wie in der Arktis. Im Vergleich zum globalen Mittel hat sie sich in den letzten 40 Jahren dreimal so schnell erwärmt. Das hat wiederum negative Auswirkungen auf unser Klima und damit unser Leben. Werner & Tobi diskutieren: Warum sollten wir die Arktis in besonderem Maße schützen? Welche Auswirkungen hat sie auf Wetter & Klima? Was passiert, wenn immer mehr Eis schmilzt? Welche potenziellen Gefahren lauern im geschmolzenen Eis?



Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. mehr...