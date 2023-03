Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, fordert von der Politik einen Inflationsausgleich. Zwischen den Kosten der Kliniken und der Finanzierung durch die Krankenkassen klaffe im Moment monatlich eine Lücke von 740 Millionen Euro, rechnet Gaß im SWR Tagesgespräch vor. Anlässlich des Krankenhausgipfels in Berlin fordert er deshalb von der Bundesregierung: "Wir erwarten ein Vorschaltgesetz vor der großen Krankenhausreform, das einen Inflationsausgleich beinhaltet. Das heißt die Anpassung der Preise, die wir mit den Krankenkassen abrechnen dürfen, an die gestiegene Inflation."

Was die Krankenhausreform selbst angeht, setzt sich Gaß im Tagesgespräch für regional angepasste Strukturen ein und kritisiert, dass der Bund eine "Schablone über ganz Deutschland möchte." Dass sich die Landesministerinnen und -minister dagegen wehrten, unterstütze die DKG: "Auch wir sind der Auffassung, dass die Länder das letzte Wort haben müssen. Die Länder müssen mit Blick auf die regionalen Räume, die sie dort verantworten müssen, entscheiden: Wo soll welches Krankenhaus existieren? Welche Aufgaben soll es erfüllen?", so Gaß.