Seit November kämpft die Initiative „Rettet das Metropol“ für den Erhalt des alten Stuttgarter Bahnhofs als Kulturort. Zuletzt ist bei der Denkmalschutzbehörde allerdings ein Antrag der Nachmieter eingegangen für den Umbau des ehemaligen Kinos und Varietés in eine Boulderhalle. Die Hoffnung will die Initiative aber noch lange nicht aufgeben. Am Abend demonstriert sie wieder ab 18 Uhr auf dem kleinen Schlossplatz. mehr...