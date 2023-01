Durch die Corona-Pandemie wurde in der Arbeitswelt vieles anders, so wurde zum Beispiel das Home Office zur Regel – besser wurde es dadurch nicht: „Durch die Pandemie ist der Stress noch mal gestiegen, noch mehr Menschen fühlen sich gestresst, sind angespannt, denken ständig über die Arbeit nach“, erklärt die Journalistin und Autorin Sara Weber im Gespräch mit SWR2.

Nicht nur das Arbeiten im Büro habe sich geändert, auch in Pflegeberufen oder in der Gastronomie habe sich in der letzten Zeit etwas verändert, viele Menschen haben ihre Arbeit aufgegeben: „Schlechte Bezahlung, fehlende Wertschätzung und Erschöpfung haben dazu geführt, dass sie sich gefragt haben: Will ich noch so arbeiten?“

In ihrem Buch „Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?“ entwirft Sara Weber ein Szenario für die Arbeitswelt der Zukunft – dabei gehe es nicht nur um individuelle Verbesserungen – mehr Yoga, mehr Entschleunigung – sondern auch um ein kollektives Aushandeln beruflicher Verbesserungen. Gerade der aktuelle Fachkräftemangel sei hier eine Chance, um Forderungen durchzusetzen.