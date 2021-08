Moritz Neumeier, Jahrgang 1988, hat seine Bühnenkarriere mit Stand-Up-Comedy nach US-amerikanischem Vorbild begonnen.

Inzwischen hat er zahlreiche Kabarett-Preise gewonnen, 2021 auch den renommierten „Salzburger Stier“. Neumeier sagt über sich selbst, dass er neben der Bühne politisch korrekt sei, in seinen Programmen jedoch nicht.

Dennoch gendert er bei seinen Auftritten konsequent, wie das Thema Geschlechtergerechtigkeit überhaupt eines ist, das ihn nachhaltig umtreibt. Viele Positionen des dreifachen Familienvaters sind nachgerade feministisch.

Homepage Moritz Neumeier

Musiktitel:

Hey clockface / How can you face me?

Elvis Costello

CD: Hey clockface



Opportunity' Knox

The Divine Comedy

CD: Office politics



Das Wesen der Glut

Dota

CD: Wo soll ich suchen



'A' is for alligator

Ben Sidran

CD: Blue Camus



Laisse-moi entrer

NES

CD: Ahlam