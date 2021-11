Der Hitze entkommt man nicht - Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird

Gast: Toralf Staud, Journalist und Autor

Tropische Nächte im Oberrheingraben, Sandstürme wie in der Sahara auch in Mecklenburg-Vorpommern, sechzig Grad heißer Asphalt auf den Straßen, Wassermangel, Kälteräume in Städten, Hitzetote - wir werden in Deutschland gefährliche Extremtemperaturen erleben. Wie sehr sich das Leben in knapp 30 Jahren wegen des Klimawandels ändern wird, beschreiben die beiden Journalisten Nick Reimer und Toralf Staud sehr realistisch in ihrem Buch "Deutschland 2050". Selbst neben der aktuellen Corona-Pandemie mit all ihren Verheerungen würden die vielfältigen und langfristigen Folgen der Erderhitzung verblassen, heißt es da. Über die erschreckenden Erkenntnisse sprechen wir in SWR2-Tandem mit Toralf Staud.