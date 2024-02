Ein Leben für den Hip Hop in Heidelberg - Toni Landomini alias Toni-L

per Mail teilen

Vor rund einem Jahr wurde der Heidelberger Hip Hop immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO.

Das liegt unter anderem an ihm: Toni Landomini alias Toni-L. Er machte in den 1980/90 er Jahren die Hip Hop - Szene in Heidelberg mit groß, z.B. als Teil der Band Advanced Chemistry.

Mit seinen Songs setzte er sich für humanistische Werte ein, für ein friedvolles Miteinander. Und das tut er heute noch mit über 50 Jahren, denn der Hip Hop hat ihn nie losgelassen.

Im Nationaltheater Mannheim präsentiert er aktuell seinen Rap im Stück „Nathan“ und er macht Bildungsarbeit an und für Schulen gegen Fake News und Hass.

Musikliste:

Zerbombte Zukunft

Toni-L

Album: Zerbombte Zukunft / Tornado



Outstanding

Gap Band

Album: Gap Band IV



Fremd im eigenen Land

Advanced Chemistry

Protestsongs.de



Kapitel 1

Torch

Album: Advanced Chemistry



Smooth operator

Big Daddy Kane

Album: It's a big Daddy Thing



Rain Forest

Paul Hardcastle

Album: Rain Forest