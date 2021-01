Von Hans Rubinich

Am 19. Februar 2020 ist Said Nesar Hashemi Opfer eines Anschlags geworden. Der Attentäter erschießt acht weitere Menschen mit Migrationshintergrund. Am Ende tötet er sich und seine Mutter. Sein Opfer Said Nesar Hahemi ist in Hanau geboren, wächst dort auf und fühlt sich als Hanauer. Sie seien keine Fremden gewesen, sagt die Schwester von Said Nesar Hashemi bei der Trauerfeier. Ihr Bruder wird bei dem Anschlag schwer verletzt. Er spricht über die Zeit danach und was sich für ihn verändert hat. Auch der Opferbeauftragte und der Oberbürgermeister von Hanau kommen zu Wort.