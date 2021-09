Der gute Mensch von nebenan: Nachbarn

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker

(Rätseltelefon: 07221 / 2000 - oder per Mail: Matinee@swr.de)

Sie wohnen in Einfamilienhäusern und Hochhäusern Sie wohnen Tür an Tür, und trotzdem weiß der eine vom anderen oft nicht mal den Namen.

Ein paar Straßen weiter: Sie treffen sich jeden Nachmittag zum Kaffee, zum Tratsch im Treppenhaus, sie pflegen gegenseitig ihre Gärten und die Haustiere. Nachbarn sind einerseits unersetzlich, andererseits möchte man sie manchmal gerne einfach austauschen.

Wie funktioniert Nachbarschaft heute? Was hat sich im Vergleich zu früher geändert? Was unterscheidet ländliche von städtischen Gebieten?

Die SWR2 Matinee untersucht neue und alte Wohnkonzepte. Wir stellen den ein ausgewähltes Projekt des Deutschen Nachbarschaftspreis vor sowie das Netzwerk "nebenan.de".

Redaktion: Nicole Dantrimont