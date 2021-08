Sein Genie steht hinter dem weltweiten Erfolg des Reggae, der Erfindung von Bob Marley, dem Siegeszug des Sampling — und damit an der Wiege der mordernen Tanzmusik: Lee „Scratch“ Perry, legendärer Musikproduzent und Sänger aus Jamaika, laut Keith Richards der „Salvador Dalí der Musik“, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Ohne ihn wäre moderne Musik kaum denkbar

Für Arno Frank bei „Spiegel Online“ ist Lee „Scratch“ Perry ein Gott. Nicht im übertragenen Sinne, sondern als echter Gott, der lebend unter den Lebenden wandelte. Jeder, der zu Bob Marley manchmal mit dem Fuß wippe oder zu Dub mit dem Kopf nicke, beim Hip-Hop den Sprechgesang oder eher das Scratching interessant fände, sich über einen gelungenen Remix freue oder auch nur zu Tanzmusik bewege - wer das tue, huldige Lee „Scratch“ Perry: „Er hat das alles erfunden oder war dabei, als es geschah.“

Lee „Scratch“ Perrys Markenzeichen war — neben seinem unverwechselbaren Sound — auch sein extravagantes Auftreten mit viel Schmuck und einer über und über verzierten Baseballcap. Imago IMAGO / Bernd Müller

Perry wird 1936 in Kendal auf Jamaika geboren: „Der Vater war Straßenarbeiter, die Mutter schuftete im Zuckerrohr. Der Sohn geht mit 15 von der Schule ab und lebt als Glücksspieler, Tänzer und Bauarbeiter, bevor er sein Glück in der Hauptstadt versucht. Die Klänge, zu denen er sich gegen Geld bewegte, will er selbst herstellen. Bald arbeitet der junge Gott aus der Provinz mit allen namhaften Produzenten zusammen, denn er konnte zaubern: Entlockt dem altertümlichen und durch tropische Feuchte irreparabel in Mitleidenschaft gezogenen Equipment bizarre Klänge von einer Schönheit und Energie, wie sie die Welt noch nicht gehört hatte – und zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht hören konnte.“

Ein eigensinniger Künstler

„Scratch“ Perry beginnt als Praktikant beim legendären „Studio One“, nach Differenzen wechselt er zu Amalgamated Records und gründet schließlich 1973 sein eigenes Studio: „Black Ark“. Nicht ohne vorher noch kreativ gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber auszuteilen — „People Funny Boy“, gerichtet an Joe Gibbs von Amalgamated Records, in dem er 1968 das Sample eines weinenden Babys verbaut.

Lee Perry — „People Funny Boy“:

„Gehüllt in ein gewaltiges Gewölk aus Marihuana, schreibt Perry hier Musikgeschichte. Zur Verfügung steht ihm nur ein altes Vierspurgerät, aber seine Innovationsfreude und an Wahnsinn grenzende Schaffenskraft macht Unmögliches möglich. Das Schlagzeug ist mit Maschendraht umspannt, um einen besseren Sound zu erzielen, Mikrofone vergrub er in der Erde, um einen dumpferen Sound zu erzeugen“, schreibt Arno Frank über diese Zeit. Damals bringt Perry einen gescheiterten Musiker namens Bob Marley auf die Idee, es doch mal mit Reggae zu versuchen.“ Den Klang von Bob-Marley-Klassikern wie "My Cup" oder "Keep on Moving" hat Perry geprägt.

Bob Marley — „Keep on Moving“:

Von Bob Marley bis zu den Beatie Boys

In seinem Studio „Black Ark“ produziert Lee „Scratch“ Perry nicht nur Reggae-Größen wie Bob Marley und die Wailers. Er arbeitet quer über alle Genre-Grenzen mit Musiker*innen zusammen, auch Paul McCartney und The Clash besuchen den Großmeister. Doch in den 1980ern folgt eine chaotische Phase: „Black Ark“ brennt nieder, Lee Perry will das Studio in einem Wutanfall selber angezündet haben. Erst durch seine Begegnung mit den britischen Produzenten Adrian Sherwood und Neil „Mad Professor“ Fraser findet Perry wieder zu seiner Größe zurück. Er hört auf Alkohol zu trinken und Cannabis zu rauchen.

Lee Perry — der vorher vor jeder Aufnahme ritualhaft Marihuana-Rauch ins Mikrofon blies, um das „Weed in den Song zu bekommen“ — begründete den Schritt auch damit, dass er herausfinden wollte, „ob der Rauch die Musik macht oder ob Lee Perry die Musik macht. Ich habe herausgefunden, dass ich es bin und dass ich nicht [Cannabis] rauchen brauche.“

Beastie Boys & Lee Perry — „Dr. Lee, PhD“:

Zu skurril und überirdisch für die „Normalsterblichen“

Dem großen Publikum aber sei Perry bis zu seinem Lebensende weitgehend unbekannt geblieben, so Arno Franks Fazit. „Zu skurril, zu avanciert, zu eulenspiegelhaft ist seine ganze Erscheinung, war seine Kunst. Ihm erging es wie allen alten Göttern, die langsam ins Vergessen driften“, sagt „Spiegel Online“ zum Tod von Lee Perry.

Großer Unfug sei es zu behaupten, Perry sei gestorben, schreibt wiederum die Süddeutsche Zeitung: „Geister sterben ja nicht. Wenn sie diese Welt überhaupt verlassen, nehmen sie einen noch flüchtigeren Aggregatszustand an, zerstäuben und verteilen sich endgültig in die letzten Poren dieser Welt.“

Keine jamaikanischen Karibik-Klischees

Perry habe sein Mischpult, seine alte Vierspurmaschine, als Musikinstrument verstanden, und die Halleffekte, mit denen er den Dub erschuf und auf ewig prägte, als spirituelle Ausdrucksform. The Prodigy, die Beastie Boys, — eigentlich jeder mit Geschmack, sampelten Stücke von ihm. Diesen wundervoll verzogenen, krähenhaft gesungenen, unendlich groovenden Wahnsinns-Sound, lange gespielt von den Upsetters, seiner irre guten Studioband. Aber wer sich unter seiner Musik jetzt karibischen Bacardi-Breezer-Sonnen-Ticki-Tacka vorstellt, ist ungefähr so nah dran, wie Perry es zu dieser Zeit noch am Erdboden war, so die SZ.

In ein paar Monaten sollte noch ein neues Album erscheinen: „Lee 'Scratch' Perry's Guide to the Universe“. Einen Song daraus kann man schon hören. „Life Is An Experiment“ heißt er.

New Age Doom & Lee Perry — „Life is an experiment“: