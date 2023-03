Der geschenkte Gaul: Wenn Milliardäre Gutes tun

Die einen sagen, "besser, als die vierte Yacht kaufen" - anderen mangelt es an Transparenz und demokratischer Legitimation: Mäzenatentum bewegt schon immer die Gemüter.

Zweifellos: Menschen wie Dietmar Hopp und Dieter Schwarz versetzen Berge, sie finanzieren Kinder-Krebszentren und verwandeln eine baden-württembergische Kleinstadt zum High-Tech-Bildungsstandort. Wo aber verläuft die Grenze zwischen ehrenwertem Engagement auf der einen und zu viel Macht von Partikularinteressen auf der anderen Seite - und wo hinterlässt der Staat nachweislich Versorgungslücken, die mit privaten Geldern heilsam geschlossen werden? Wir sprechen darüber, wie tief man dem "geschenkten Gaul" ins sprichwörtliche Maul schauen sollte - und ab wann die Kritik zur Suche nach dem Haar in der Suppe wird.



Weitere Themen unserer Sendung:



Dietmar Hopp - der gute Mann von Hoffenheim. Ein Streifzug durch zwei bedeutsame Projekte der Dietmar-Hopp-Stiftung (Lebenshilfe in Sinsheim, Kindertumorzentrum in Heidelberg).Reportage von Wolfgang Brauer.

Mäzenatentum - Kritik und Würdigung.Gespräch mit Frank Adloff, Professor für Soziologie, Schwerpunkt Dynamiken und Regulierung von Wirtschaft und Gesellschaft.

"Taxmenow": Millionäre fordern gerechtere Steuern - ein demokratischeres Gegenmodell zum Mäzenatentum?Gespräch mit Stefanie Bremer, Erbin eines mittelständischen Unternehmens aus Baden-Württemberg.

Heilbronn - von der unspektakulären Kleinstadt zum HighTech-Bildungsstandort - dank LIDL-Milliarden.Gespräch mit Alexander Dambach aus dem Studio Heilbronn über Errungenschaften und Reputation des Phantoms Dieter Schwarz.

Der Sackler-Skandal - wenn Mäzenatentum toxisch wird. Erst wurden sie hofiert, dann von sämtlichen Wänden getilgt: Die Pharma-Milliardäre Sackler haben Museen wie den Louvre oder das Metropolitan Museum mit Millionen unterstützt - bis herauskam, dass sie verantwortlich sind für die Opioid-Krise in den USA, die zu hunderttausenden Toten führte.



Moderation/Redaktion: Stephanie Geißler