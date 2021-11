Marc Grünbaum über den Fall Nemi El-Hassan: „Von einer Journalistin erwarte ich genauere Abwägung“

Nach langer Debatte hat sich der WDR endgültig gegen eine Zusammenarbeit mit der Journalistin Nemi El-Hassan entschieden, die 2014 an einer Demonstration mit antisemitischen Vorfällen teilgenommen hatte. Das teilte die Rundfunkanstalt am 3. November 2021 mit. Aus Sicht von Marc Grünbaum von der Jüdischen Gemeinde Frankfurt eine nachvollziehbare Entscheidung.

Antisemitismusvorwürfe gegen öffentlich-rechtliche Moderatorin

Die palästinensisch-stämmige Journalistin und Ärztin Nemi El-Hassan war ursprünglich als neue Moderatorin der Wissensformats „Quarks“ angekündigt worden. Daraufhin veröffentlichte die Bild-Zeitung am 13. September 2021 einen Bericht, der El-Hassan die Teilnahme an der umstrittenen Al-Kuds-Demo in Berlin im Jahre 2014 vorwarf. El-Hassan reagierte auf den Bericht in einem Statement und distanzierte sich von ihrer damaligen Teilnahme. Infolgedessen wurde ihre Mitarbeit bei „Quarks“ jedoch vorerst auf Eis gelegt und man überlegte sie stattdessen als Autorin — hinter der Kamera — einzusetzen.

Was ist der Al-Kuds-Tag und warum wird demonstriert? Die Demonstration am Al-Kuds-Tag bezieht sich auf den arabischen Namen der Stadt Jerusalem (Al-Quds/Al-Kuds). Damit soll der Anspruch der palästinensischen und arabischen Bevölkerung in Israel auf die Stadt Jerusalem bekräftigt werden. Der erste Al-Quds-Tag war vom iranischem Revolutionsführer Ayatollah Khomeini 1979 ausgerufen worden, seit 1996 findet die Demonstration auch in Berlin statt. Der Al-Kuds-Marsch findet jeweils am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan statt, hier am 1.6.2019 in Berlin. imago images IMAGO / Christian Spicker Bei der Demo werden immer wieder antisemitische und israelfeindliche Parolen skandiert, Symbole von Terrororganisationen gezeigt und der vom Iran beeinflussten, libanesischen Hisbollah-Bewegung wird eine federführende Rolle zugeschrieben. Auch Unterstützer*innen der BDS-Bewegung sind dort regelmäßig vertreten. Während die Demonstrationsaufrufe sich häufig als lediglich „israelkritisch“ geben, sind auf der Veranstaltung dann antisemitische Äußerungen geduldet und werden auch unterstützt. Teilweise wird zur Vernichtung Israels aufgerufen.

Weiterhin wird Nemi El-Hassan vorgeworfen, israelkritische Posts der Organisation „Jewish Voice for Peace“ auf Instagram geliket zu haben. Unter anderem ging es dabei um den Ausbruch von Terroristen aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis. Diese Informationen wurden vor allem in einer Social-Media-Kampagne verbreitet, sowie über die Bild-Zeitung.

El-Hassan kritisert rechte „Kampagne“

Am 2. November äußerte sich die Mitbegründerin des funk-Formats „Datteltäter“ nun in einem Artikel für die Berliner Zeitung, daraufhin kündigte der WDR an, die Zusammenarbeit mit El-Hassan zu beenden. Das „Vertrauen für eine künftige Zusammenarbeit“ sei „nicht mehr vorhanden“, wie es gegenüber der Deutschen Presse Agentur heißt. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei El-Hassans Verhalten in den sozialen Netzwerken und der Umgang damit gegenüber dem WDR gewesen: „Relevante Informationen – wie zum Beispiel das Löschen von Likes – erfuhr der WDR erst aus den Medien, obwohl er mit Nemi El-Hassan im intensiven Austausch war“, so der WDR.

Marc Grünbaum: „Völlig unvoreingenommenes Wiedergeben von Positionen der Israel-Boykott-Bewegung“

Marc Grünbaum von jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main hat Verständnis für die Entscheidung des WDR: „Als Arbeitgeber hätte ich auch nicht mehr mit Frau El-Hassan zusammenarbeiten können.“ Die Vorwürfe, die sie gegenüber der Rundfunkanstalt mache, wögen schwer. Die Journalistin wirft dem WDR unter anderem vor, sich dem von der Bild-Zeitung und von rechten Kreisen aufgebauten Druck gebeugt zu haben.

Außerdem, so Grünbaum, habe El-Hassan in ihrem Artikel „Fürsprecher“ wie Moshe Zimmermann und Avi Primor geradezu als Kronzeugen dafür angeführt, dass jegliche Form von Israelkritik nicht antisemitisch sei. Dabei gebe es sehr wohl einen qualitativen Unterschied zwischen Kritik an israelischer Politik und dem völlig unvoreingenommenen Wiedergeben von Positionen der Israel-Boykott-Bewegung BDS, sagt Marc Grünbaum im Gespräch mit SWR2. Gerade von einer Journalistin erwarte er genauere Abwägung.