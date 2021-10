Der Fall Joachim Göhner – True Crime LIVE | Vom Mörder in den Wald gelockt

Auf mehr als 140 Metern Höhe über Stuttgart diskutieren ARD Terrorismusexperte Holger Schmidt und Bundesrichter a. D. Prof. Dr. Thomas Fischer liev vor Publikum über den Entführung- und Mordfall Joachim Göhner. Der vollbesetzte Korb des Stuttgarter Fernsehturms war die beste Kulisse für die erste Live-Produktion des SWR2 True-Crime Podcasts im Rahmen der Stuttgarter Kriminächte.

Der Fall:

Der Junge beobachtet ein Eichhörnchen, als ihn ein Mann anspricht. Er kenne eine Stelle im Wald, wo es Rehe gibt, sagt der Fremde. Joachim Göhner ist sieben Jahre alt. Er liebt Tiere. Ganz in der Nähe seines Elternhauses in Stuttgart-Degerloch steigt er auf den Gepäckträger des Mannes. Gemeinsam radeln sie in den Wald. Es ist der 15. April 1958. Der Tag, an dem Joachim stirbt.