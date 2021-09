Der Erfolg von „FakeNews“: Wie sich Falschinformationen leichter verbreiten

Gerade in der Corona-Pandemie zeigten sich grundlegende Vorteile eines Krisen-Grundeinkommens, so Bernhard Neumärker in SWR2. Er leitet das Institut zur Erforschung des Grundeinkommens (FRIBIS) an der Universität Freiburg. Während die Hilfspakete in der Pandemie viele Menschen in ihren Notlagen unberücksichtigt ließen, könne auf ein Grundeinkommen jeder zugreifen. mehr...