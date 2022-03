Der Bücherpfarrer - Martin Weskott und die DDR-Literatur

Kurz nach der Wiedervereinigung erfuhr der evangelische Pfarrer Martin Weskott, dass im Osten fast eine Million druckfrischer Bücher auf der Müllkippe landen sollte – weil die Verlage keine Absatzmöglichkeit mehr dafür sahen. Weskott rettete sie fast alle und gründete dafür neben seiner Kirche in Niedersachen die „Bücherburg“. Bis heute können Besucher dort Bücher mitnehmen, gegen eine kleine Spende für „Brot für die Welt“. Als Pensionär hat sich Martin Weskott ein neues Großprojekt vorgenommen: er arbeitet an einer alternativen Literaturgeschichte der DDR.

Zur Homepage der Bücherburg Katlenburg

Musiktitel

You could have been a Roosevelt

Aimee Mann

Album: Queens of the summer hotel



Improvisation

Winfried Völlger

Ist nicht auf CD erschienen



Harzreise

Oliver König

Ist nicht auf CD erschienen



Nice work if you can get it

Tony Bennett & Diana Krall

Album: Nice work if you can get it



Home at last

Natalie Bergman

Album: Mercy