Der Fotograf Alexandr Glyadyelov aus Kiew (65) hat schon die post-sowjetischen Kriege in Tschetschenien und Bergkarabach fotografiert. Jetzt ist er mit dem Krieg in seiner Heimatstadt konfrontiert. „Ich bleibe in Kiew und dokumentiere mit der Kamera, was geschieht“, sagt er. „Es ist das Beste, was ich für mein Land und meine Stadt tun kann.“ mehr...