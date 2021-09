Der Augiasstall Köln: Kardinal Woelki veröffentlicht Missbrauchsgutachten

per Mail teilen

Mehr als 300 Verdachtsmeldungen?

Man sei gespannt, was da jetzt wirklich an die Öffentlichkeit komme, sagt Ulrich Pick aus der SWR Redaktion Religion und Gesellschaft in SWR2. Laut SPIEGEL soll das neue Gutachten mehr als 300 Verdachtsmeldungen enthalten, auf mehr als 300 Opfer eingehen, und mehr als 200 Beschuldigte aufzählen. Das alte Gutachten behandelte dagegen nur 15 Fälle.

FAQ: Woelki und die Gutachten - worum geht's? (tagesschau.de)

Welche Erkenntnisse bringt das neue Gutachten?

„Diese 700 Seiten, die wir erwarten, sind sie zum Teil geschwärzt? Dann nützt das niemand etwas. Oder kommt wirklich etwas zur Sprache, was wir erwarten? Und die Frage ist natürlich auch, diese Leute, die im Fokus stehen und von denen wir wissen wollen, wie sie denn wirklich über die Jahrzehnte gehandelt haben, werden sie jetzt besser behandelt in dem neuen Gutachten? Oder wäre es letztendlich besser gewesen, das alte Gutachten zu veröffentlichen?“, so Pick.

Live-Ticker WDR: Kölner Kardinal Woelki zieht Konsequenzen nach "Missbrauchsgutachten"

In Aachen hatte man ein Gutachten der ersten Kanzlei einfach öffentlich gemacht

Wie die Zurückhaltung des ersten Gutachtens zu verstehen sei, frage man sich auch umso mehr, wenn man bedenke, dass im Nachbarbistum Aachen ein Gutachten von der gleichen Münchner Kanzlei angefertigt und ohne Wenn und Aber der Öffentlichkeit preisgegeben wurde.

Dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki wird vorgeworfen, die Aufklärung und Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in seinem Erzbistum zu verschleppen. Denn vor einem Jahr sollte bereits ein entsprechendes Gutachten vorgestellt werden, dass Woelki aber nicht zur Veröffentlichung frei gab.

Am 18.3.2021, ist das Rechtsgutachten zur Verantwortung von Bischöfen, Generalvikaren und weiteren Führungskräften im Missbrauchsskandal im Kölner Erzbistum der Kölner Staatsanwaltschaft übergeben worden. In einer Pressekonferenz des Erzbistums wird es am 18.3. vormittags auch der Öffentlichkeit vorgestellt.