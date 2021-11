Nicht alles, was in der deutschen Geschichte 9. November geschah, hängt zusammen, erklärt der Historiker und Publizist Wolfgang Niess: Bei der Ausrufung der Republik 1918, dem Hitler-Putsch 1923, der so genannten Reichspogromnacht 1938, und dem Anschlag von Georg Elser 1939 ergebe sich zwar eine sinnhafte Folge, nicht aber bei der friedlichen Revolution in der DDR, die in den Mauerfall am 9. November 1989 mündete.



Die historisch ursprüngliche Konnotation beginne am 9. November 1918 mit der Ausrufung der Republik. „Man hat nicht etwa das Kaiserreich für die Niederlage im Weltkrieg verantwortlich gemacht, sondern die Republik“, so Niess, „das hat sich dann durchgezogen bis 1945.“

Unterschiedliches Gedenken an den 9. November in den beiden deutschen Staaten Auch die beiden Nachfolgestaaten des Deutschen Reichs, DDR und Bundesrepublik, hätten sich lange mit dem 9. November schwer getan. Die DDR habe den Tag benutzt, um ihre eigene geschichtspolitische Legitimierung zu stärken und das Gedenken an die Pogromnacht am 8. November 1938 erst sehr spät entdeckt, erklärt der Autor Wolfgang Niess, der unter anderem schon beim SWR tätig war. In der Bundesrepublik habe sich erst nach 1958 allmählich der Gedanke durchgesetzt, die Ereignisse der Geschichte produktiv zu nutzen. Was das Gedenken an 1938 betrifft, gibt Niess zu bedenken: „Es hat bis 1978 gedauert, bis erstmals ein Bundeskanzler gesprochen hat – das war Helmut Schmidt in der Kölner Synagoge.“ Der 9. November: Kein Nationalfeiertag, sondern ein Gedenktag Inzwischen sei die Erinnerung ausgewogener. Der 9. November als Datum werde mit der Absicht genutzt: Wir müssen demokratische Traditionen und republikanische Leidenschaft stärken. Als Nationalfeiertag will Niess diesen Tag jedoch nicht sehen: „Das steht meines Erachtens nicht zur Debatte – da hat sich der 3.Oktober eingebürgert.“ Anders sei es bei einer Nutzung als Gedenktag. Da könne der 9. November als Symbol für den langen Kampf um Demokratie in Deutschland stehen. Sein Appell: „Wir sollten den Tag nutzen, um demokratische Leidenschaft zu wecken.“ Buchcover zu Wolfgang Niess' „Der 9. November — Die Deutschen und ihr Schicksalstag“ Pressestelle C.H. Beck Der 9. November Die Deutschen und ihr Schicksalstag Autor Wolfgang Niess Verlag: C.H. Beck ISBN: 978-3-406-77731-8 Zentrale Gedenkveranstaltung 9. November 2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt zu einer live übertragenen Gedenkveranstaltung mit dem Titel „1918 – 1938 – 1989: Gedenken zum 9. November“. Die Veranstaltung wird um 10:45 Uhr auf Das Erste und im Live-Stream auf der Homepage des Bundespräsidenten übertragen.