Den Vögeln hinterher – Katrin Böhning-Gaese und ihr Einsatz für Artenvielfalt

Schon für ihrer Diplomarbeit an der Universität Tübingen hat Katrin Böhning-Gaese Vögel untersucht. Genauer: das Nahrungsverhalten des Weißstorchs in Oberschwaben. Aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb ist die Biologin heute Direktorin des Senckenberg Biodiversität- und Klima-Forschungszentrums in Frankfurt am Main und untersucht anhand von globalen Mustern weltweite Veränderungen im Artenreichtum.



Sie hat an der vergangenen UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal teilgenommen. 2021 wurde sie mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet - eine der höchstdotierten Auszeichnungen dieser Art in Europa.

