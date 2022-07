Dem Hass begegnen - Otto-Hirsch-Auszeichnung für Antisemitismusbeauftragten Michael Blume

per Mail teilen

Als Landesbeauftragter von Baden-Württemberg gegen Antisemitismus wird Michael Blume selbst beschimpft und bedroht: „Wenn man sich gegen diesen Hass stellt, wird man selbst angegriffen.“

In Baden-Württemberg sei seit Jahren ein Rückgang der Kriminalität zu verzeichnen, aber ein Anstieg der Hass-Verbrechen. Michael Blume in SWR2: ,,Das muss man sich mal klar machen. Der Hass im Internet nimmt zu. Da radikalisieren sich die Leute. Es sind nicht mehr Rassisten als früher, aber die heizen sich jetzt im Netz wechselseitig auf".

Für sein unermüdliches Engagement gegen Antisemitismus wird Michael Blume in Stuttgart mit der Otto-Hirsch-Auszeichnung geehrt.

Mit der Otto‐Hirsch‐Auszeichnung werden Persönlichkeiten und Initiativen ausgezeichnet, die sich um den christlich‐jüdischen Dialog besonders verdient gemacht haben.

Die Auszeichnung erinnert an Otto Hirsch, der 1885 in Stuttgart geboren wurde. Er war von 1933 bis1941 Vorsitzender der Reichsvertretung der Deutschen Juden. Mit seiner Hilfe konnten zehntausende Juden durch Auswanderung gerettet werden. Otto Hirsch wurde am 19. Juni 1941 im Konzentrationslager Mauthausen ermordet.