Debatte: Wie viel Geld braucht der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk? | 9.12.2020

Die Entscheidung zur Rundfunkgebühr in Sachsen-Anhalt legt Widersprüche bei den Christdemokrat*innen offen. „Der CDU fehlt es an eigenen, kraftvoll offensiv vorgetragenen Positionen“, sagt dazu Andreas Rödder, CDU-Mitglied und Historiker an der Uni Mainz. Der CDU fehle in den letzten Jahren ein strategischer und inhaltlicher Kompass, für eigene unterscheidbare politische Positionen. Stattdessen habe sich die Partei zu sehr von anderen treiben lassen. „Wenn ich nur Themen abräume, die andere aufgetischt haben, werde ich zum Tellerwäscher der Zeitgeschichte“, so Rödder im Gespräch mit SWR2. mehr...