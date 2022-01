Politische Bildung spiegele immer die aktuellen Entwicklungen, auch in Sachsen, sagt Roland Löffler, der Direktor der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Der Erfolg der LpB Sachsen lasse sich deshalb, auch zum 30. Jahrestag ihrer Gründung, nicht so einfach messen. In der Anfangszeit sei es deshalb vor allem darum gegangen, die Grundlagen der Demokratie zu vermitteln. Später seien dann Umweltfragen und PEGIDA dazugekommen.

Die Gesellschaft in Sachsen sei sehr polarisiert. Löffler zieht deshalb eine gemischte Bilanz. Eine Besonderheit seines Hauses will Löffler aber herausstreichen: Wie bereits unter seinem Vorgänger Frank Richter setze man auf Dialogveranstaltungen und Austausch - im Zweifelsfall auch mit Rechten und Rechtspopulisten. Man könne nicht dauerhaft einen großen Teil der Wählerschaft ausschließen, so Löffler. Dafür müssten aber auch demokratische Spielregeln akzeptiert werden.

Löffler, der selbst aus Westdeutschland stammt, wünscht sich für die Zukunft mehr Neugier auf die ostdeutschen Bundesländer und ihre Menschen. Diese hätten Großartiges geleistet. mehr...