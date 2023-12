Das Vieh in der Ferne – Welche Tierhaltung wollen wir?

Benjamin Netanjahu hält nach wie vor an seinem erklärten Kriegsziel fest: Die Hamas zerstören. Ist das realistisch? Nach Schätzungen des israelischen Militärs sind nach zwei Monaten Gaza-Krieg bislang 5000 Hamas-Milizionäre ausgeschaltet worden. Die Zahl der getöteten Zivilisten in Gaza ist fast dreimal so hoch. Die Hamas verfügt angeblich noch über mindestens 20. 000 Kämpfer in Gaza. In der Westbank wächst die Zahl ihrer Anhänger. Und im Libanon, Katar, Istanbul können die politischen Köpfe der Hamas nach wie vor ungehindert agitieren. Wie also kann Netanjahu sein Kriegsziel erreichen? Und wie rechtfertigen angesichts der ungeheuren Menge ziviler Opfer? Martin Durm diskutiert mit Kristin Helberg - freie Journalistin, Berlin, Prof. Dr. Michael Wolffsohn - Historiker, München, Heiko Wimmen - Analyst der International Crisis Group, Beirut