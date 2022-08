Das Trauma von München – 50 Jahre nach dem Olympiaattentat

„Es ist Olf Scholz erste europapolitische Grundsatzrede zu der von ihm beschworenen Zeitwende“ , sagt Dr. Ronja Kempin bei SWR2, „daher sind die Erwartungen groß.“ Die Wissenschaftlerin ist Senior Fellow in Forschungsgruppe Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik. Nach Schätzungen der Expertin werde bei der Rede die europäische Souveränität eine zentrale Rolle spielen. Das betreffe die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, aber auch die Industrie- und Energiepolitik. Zudem werde auch im Zuge der Pandemie die Frage nach einer souveränen Gesundheitspolitik diskutiert. „Was durchbrochen werden muss, ist in Fragen nach Sicherheit und Verteidigung, diese Kleinstaaterei“, sagt Kempin, „keiner möchte Souveränität in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik abgeben. Dabei haben wir eigentlich gelernt, dass europäische Integration bedeutet Souveränität abzugeben, um am Ende des Tages mehr Souveränität zu bekommen.“ mehr...