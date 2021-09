Am 8. November steht die OB-Wahl in Stuttgart an. Wie stehen die Kandidierenden zur Kulturpolitik? Kernthemen sind u.a. die Sanierung des Opernhauses und die Unterstützung der Kulturbranche in Zeiten von Corona.

Die fünf, nach Umfragewerten, aussichtsreichsten Kandidierenden Frank Nopper (CDU), Veronika Kienzle (Grüne), Hannes Rockenbauch (SÖS/Linke), Marian Schreier (unabhängig) und Martin Körner (SPD) über ihren Kulturplan für die Landeshauptstadt.