Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Zu Pfingsten kommt der Heilige Geist in die Welt. Der dritte im Bunde der christlichen Gottheit erscheint als Feuerzunge und lässt die Apostel nicht nur in fremden Sprachen reden, sondern auch sämtliche Sprachen verstehen.



Eine Metapher? Vermutlich. Sicher ist jedoch, dass wir Menschen dauernd die Welt, die Dinge, die Zeichen "zum Sprechen bringen" wollen. Und das umso besser können, je beseelter wir sind. Dem Verliebten ist die ganze Welt ein fröhlicher Zeichenreigen. In der Depression spricht nichts mehr zu ihm.



Am heutigen Pfingstsonntag geht die Matinee zum Hausarzt, zum Friseur, zur Polizei und in die Schauspielschule. Und stellt fest: Überall geht es darum, andere zum Sprechen zu bringen. Außerdem werfen wir einen Blick in die Untiefen des Übersetzens bei Wirtschaftsverhandlungen, und in unserer "Zeitmaschine" von 1957 interpretiert der Semiologe Roland Barthes die Körpersprache von Catchern.



Redaktion: Michael Lissek

Musik: Frank Armbruster