In etwa 28.000 Firmen in Deutschland werden noch bis zum 31. Mai die Arbeitsnehmervertretungen neu gewählt. Der Wahlkampf läuft auch via Social Media. Studien sagen: Von einem engagierten Betriebsrat profitieren Mitarbeitende und Unternehmen. Aber: Die Sorge ist groß, dass rechte Kandidat*innen die Wahl instrumentalisieren könnten. Droht ein Rechtsruck? Wie läuft der Wahlkampf in Corona-Zeiten? mehr...