Das „Grüne“ Haus – Wie teuer wird klimafreundliches Wohnen?

Ist der Mann ausfindig gemacht, der 1944 die Jüdin Anne Frank den Nazis ausgeliefert hat? Ein internationales Rechercheteam nennt den Namen Arnold van den Bergh, Notar in Amsterdam und Mitglied im Judenrat der Stadt. Historikerinnen und Historiker äußern Zweifel an der Theorie, der Anne Frank Fonds hält sie für gefährlich und sieht in der unterschwelligen Aussage „Jude verrät Juden“ einen Antisemitismus-Booster. In den Niederlanden ist das umstrittene Buch ein Bestseller, obwohl der Verlag Ungenauigkeiten eingestanden hat, Mitte März erscheint die deutsche Ausgabe – trotz massiver Kritik. Wie legitim oder gefährlich ist die Debatte um den „Verrat an Anne Frank“? Gregor Papsch diskutiert mit Prof. Dr. em. Gerhard Hirschfeld - Historiker, Stuttgart, Prof. Dr. Meron Mendel - Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt, Melissa Müller - Anne Frank-Biografin, München mehr...