IBA-Chef Andreas Hofer hat neue Ideen für das Gewerbegebiet Fellbach

Fünf längere Kompositionen stellt der israelische Saxophonist Oded Tzur auf seinem aktuellen Album vor - gemeinsam mit seinen musikalischen Partnern Nitai Hershkovits (Piano), Petros Klampanis (Bass) und Johnathan Blake (Drums). Ausdrucksstark und nuancenreich agiert das Quartett und weiß den Klangvorstellungen von Oded Tzur in seinen ruhigen und zugleich kraftvollen Kompositionen zu folgen. Denn der 1984 in Tel Aviv geborene und heute in New York lebende Künstler folgt der Meditation bei der Vorbereitung seiner Musik - in ihr, so Oded Tzur, läge die größte künstlerische Schnittmenge mit seiner Art, Saxofon zu spielen. mehr...