Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin glaubt nicht, dass das Gesetz zur Bekämpfung der Inflation in den USA der europäischen Wirtschaft schaden wird. Zumindest in finanzieller Hinsicht könnte der so genannte "Inflation Reduction Act" (IRA) sogar ein Vorbild für den Green Deal der EU sein, sagte der grüne Außenpolitiker im SWR Tagesgespräch. Denn das Programm der USA sei im Gegensatz zu dem europäischen nicht kredit-finanziert, sondern unter anderem durch höhere Unternehmens-Steuern und Abgaben auf Medikamente-Lizenzen. "Außerdem richtet sich der Act mit seiner Re-Lokalisierung von Industrie nicht in erster Linie gegen Europa, sondern gegen China. Das sieht man etwa bei den Vorgaben für die Batterieproduktion". Hören Sie im Interview außerdem, wie Trittin die Affäre mit dem chinesischen Spionage-Ballon über den USA beurteilt.