Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch und der Straßenverkehrsordnung hat sich Christoph Maria Herbst brandaktuell und recht spontan an das Infektionsschutzgesetz gewagt und es als Hörbuch eingelesen. Von Sätzen, die in ihrer Länge an Romane von Thomas Mann oder an Bandwürmer erinnern, hat er sich nicht einschüchtern lassen. Viel mehr sei es ihm darum gegangen, den Gesetzestext so wertfrei wie möglich zu lesen. Und die zahlreichen im Infektionsschutzgesetz genannten Krankheiten flößten Christoph Maria Herbst keine Angst ein, seine Sorge sei eher gewesen, sich bei Wort-Ungetümen wie der „humanen spongiformen Enzephalopathie“ nicht zu versprechen. mehr...