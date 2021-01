Der Journalist Muhammad Azhar Shah sitzt derzeit in Ingelheim in Rheinland-Pfalz in Abschiebehaft, bis zum 18. Januar soll er nach Pakistan abgeschoben werden. Muhammad Azhar Shah sei dort mit dem Tod bedroht worden, weil er sich für die Unabhängigkeit der Provinz Kaschmir eingesetzt habe, sagt Leander Sukov, Vizepräsident des deutschen PEN-Zentrums. Es sei davon auszugehen, dass Shah eine ernste Gefahr für Leib und Leben drohe, wenn er jetzt nach Pakistan zurückkehren müsse. Wegen seiner überstürzten Flucht habe er in Griechenland nicht nachweisen können, dass er ein verfolgter Journalist ist. Weil er dort kein Asyl erhalten habe, sei ihm dann auch in Deutschland ein Schutzstatus verwehrt worden. „Fensterreden“ würden jetzt nicht weiterhelfen, so Leander Sukov. Die rheinland-pfälzische Politik müsse aktiv werden, um Muhammad Azhar Shah vor einer Abschiebung zu schützen. Es gehe nicht, dass Menschen wie Spielsteine auf dem Spielbrett hin und her geschoben werden, nur um „rechte Schreihälse“ zu besänftigen. mehr...