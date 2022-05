Das besondere Klassentreffen – Die Abiturienten der wilden 70er gehen in Rente

per Mail teilen

Rock & Roll will never dieundForever young- zwei Gewissheiten, mit denen die Generation der Spät-68er aufgewachsen ist. Und so ist das jüngste Klassentreffen des Abi-Jahrgangs 1974 anders als die davor: Fast alle aus der 13a eines badischen Gymnasiums sind auf einmal im Ruhestand und müssen feststellen, dass zumindest die zweite Gewissheit ein Irrtum ist.



Während sich die Gespräche früher vor allem ums Vorankommen im Leben drehten, sprechen sie jetzt zum ersten Mal über das Altern, über die Endlichkeit und über den persönlichen Umgang damit.

Manuskript zur Sendung