Berliner Stadtschloss – Skandal um Spender vom rechten Rand

Von den rekonstruierter Fassaden des Berliner Stadtschlosses sei er angetan, meint Hanno Rauterberg, Kunstkritiker der ZEIT, vor der Eröffnung des Humboldt Forums am 20. Juli. Jedoch würde die Geschichte des Schlosses, und damit auch die des Palasts der Republik, in dem 1990 das erste gesamtdeutsche Parlament getagt hatte, zu wenig thematisiert werden, so Rauterberg in SWR2. mehr...