Deutschland habe große Probleme seine Verwaltungskultur ins Digitale zu übertragen, sagt Sarah Händel, Landesgeschäftsführerin Mehr Demokratie Baden-Württemberg, im Gespräch in SWR2 am Morgen. Ein zentraler Grund liege darin, weil wir ein sehr hierarchieversessenes Land sieien. ,,Die digitale Demokratie möchte Hierarchien abschaffen". Sie möchte alls auf Augenhöhe anbieten, die Zugänge erleichtern für Bürgerinnen und Bürger. ,,Und damit haben wir in Deutschland große Probleme," so Händel. Das aber könnten wir uns in Zukunft nicht weiter leisten. Denn in der Coronakrise hätte man die unglaublichen Probleme, die die mangelhafte Digitalisierung mit sich bringt, vielfach erleben können. Und deshalb sei jetzt die Zeit, auch bei der Transparenz- und Informationsfreiheit zu sagen, das müsse alles zur Verfügung stehen und die Systeme müssten bis herunter zu den Kommunen dafür angepasst werden.

Die Vereine Open Knowledge Foundation und Mehr Demokratie, die sich beide für die Verbreitung von freiem und offen zugänglichem Wissen in der Gesellschaft einsetzen, haben ein bundesweites Transparenz-Ranking unternommen. Sie haben dazu Transparenz und Informationsfreiheit in den Bundesländern unter die Lupe genommen. Konzentriert haben sie sich vor allem auf die ,, Situation in Berlin (Platz 4), wo der Entwurf des Senats den progressiveren Vorschlägen des „Volksentscheid Transparenz“ entgegensteht und in Baden-Württemberg (Platz 10), wo im Koalitionsvertrag der Ausbau des bisher schwachen Informationsfreiheitsgesetzes angekündigt wurde" mehr...