Darias Zukunft – Eine russische Menschenrechtlerin im Exil

Von Julia Solovieva

Daria arbeitete für die russische Menschenrechtsorganisation "Memorial", die im Dezember 2021 verboten wurde. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine verschärfte sich der Druck auf die Opposition erneut. Am 4. März wurde das Moskauer Büro von "Memorial" durchsucht, noch am selben Tag floh Daria nach Istanbul. Von dort reiste sie nach Polen und versorgte Geflüchtete aus der Ukraine. In Lettland wird sie ihren Mann, einen demokratischen Moskauer Bezirkspolitiker, wiedertreffen. Wann sie nach Russland zurückkehren, steht in den Sternen.