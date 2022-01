Daniel Cohn-Bendit: EU-Energiepolitik - Deutschland und Frankreich werden einen Kompromiss finden

„Der neue Gesetzesvorschlag der EU-Kommission sieht nicht vor, dass automatisch neue Atomkraftwerke gebaut werden. Es geht um die Frage, ob solche Investitionen potenziell als klimafreundlich gelten und da gehen die Auffassung auseinander“, sagt der Leiter der SWR-Umweltredaktion, Werner Eckert, bei SWR2.

Am 31. Dezember gingen die Reaktoren Grohnde, Brokdorf und Gundremmingen vom Netz. Die verbleibenden drei Atomkraftwerke in Deutschland sollen Ende 2022 abgeschaltet werden. „Frankreich wiederum will, dass die Atomkraft als klimafreundlich eingestuft wird, um eventuell Investitionen in neue Kraftwerke fördern zu können“, so der Experte.

Aber auch Deutschland käme der neue EU-Vorschlag entgegen, denn auch Gaskraftwerke könnten künftig gefördert werden. mehr...