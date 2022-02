Damit sie nicht vergessen werden – Rita Bake und ihr Garten der Frauen

Von Rebekka Endler

In einem kleinen Teil des Hamburger Friedhofs Ohlsdorf steht der Grabstein der NS-Widerstandskämpferin Yvonne Mewes. Historikerin Rita Bake hatte ihn vor über 20 Jahren vor der Zerstörung gerettet und gewissermaßen zum Grundstein ihres Gartens der Frauen gemacht. Denn Yvonne Meves sollte nicht vergessen werden, wie so viele andere auch nicht. Albeke Bleken, Marie Pries, Margarete Münch - das sind Namen meist unbekannter Frauen, derer hier gedacht wird. Weil sie der Erinnerung wert sind. Zwischen Blumen und Gräbern ist so ein begehbares Matriarchat entstanden. Ein Ort, an dem Gedenken neu definiert wird: weiblich.