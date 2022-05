Da stehen wir drauf: "Füße"

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Sie tragen uns ein Leben lang, sind wahre anatomische Meisterwerke, haben sogar mehr Sinneszellen als unser Gesicht. Und doch widmen wir ihnen viel zu wenig Aufmerksamkeit: den Füßen. Die SWR2 Matinee rückt sie in den Mittelpunkt: sie besucht einen Barfußpark im Schwarzwald, wandelt über Kies, watet durchs Wasser und lässt eine Orthopädin erklären, warum wir unsere Füße auf Händen tragen sollten. Aber das Thema hat noch viel mehr Aspekte: wussten Sie, welche Bedeutung eine uralte schuhähnliche Vertiefung am Heidelberger Schloss hat? Oder dass der amerikanische Fotograf Elmer Batters ein Pionier der Fußfotografie war? Eine Historikerin bringt uns die Geschichte der Fußbekleidung nah und dass der Fuß das Maß vieler Dinge ist, auch der ökologisch korrekten Lebensführung, erfahren Sie ebenfalls in der SWR2 Matinee. Last not least machen wir uns Gedanken über ein maßloses Phänomen: die Fußnote.



Die SWR2 Matinee steht drauf: Füße!

Gesprächspartner sind die Orthopädin und Autorin Yvonne Kollrack, die Historikerin Michaela Breil und der Nachhaltigkeitsforscher Mathis Wackernagel.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Dorothee Riemer