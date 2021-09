„Crippled Inside“ in alle Ewigkeit – Erinnerungen an John Lennon | 8.12.2020

Die Kulturbranche gibt sich gern divers und weltoffen – aber tatsächlich hinkt sie gerade in der Geschlechtergerechtigkeit hinterher. Das hatte zumindest eine Studie des Deutschen Kulturrats 2016 festgestellt. Seither hat sich einiges getan, sagt Cornelie Kunkat vom Deutschen Kulturrat im Gespräch mit SWR2 – vor allem habe das Thema eine größere Aufmerksamkeit erhalten. So werde etwa in Gremien und Jurys stärker auf eine geschlechtergerechte Besetzung geachtet. Aber: „Frauen sind im Mittelbau stark vertreten. Weiter oben zeigen sich strukturelle Defizite“. Kunkat erklärt das mit der Wirksamkeit von Stereotypen, etwas der Idee des „männlichen Geniekults“, so seien bestimmte Instrumente in Jazz und Klassik nach wie vor männlich konnotiert. mehr...