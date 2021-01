Dieser Schulstart ging in die Hose. In Baden-Württemberg fiel an einigen Schulen zum Unterrichtsbeginn im digitalen Klassenzimmer das Lernportal „Moodle“ aus, in dem Lehrer*innen und Schüler*innen digital miteinander kommunizieren. Allerdings war nicht allein der Südwesten betroffen, die so genannten Lernmanagementsysteme wackelten in ganz Deutschland. Warum funktionieren die Lernwolken noch nicht und was kann die Bildungsrepublik nun tun? Ein Kommentar von Christian Füller. mehr...