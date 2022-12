Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) sieht im Kampf gegen Energiekrise, Inflation und Klimawandel die größten Herausforderungen im kommenden Jahr. Daneben erklärte sie im SWR Tagesgespräch die Bildungspolitik zu einem der wichtigsten Themen im Land: "Eine der größten Herausforderungen wird sein, für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen, dass wir tatsächlich auch wieder an die vorderen Plätze kommen. Wir sehen ja, dass die Bildungschancen immer noch von der sozialen Herkunft abhängig sind, dass wir in Baden-Württemberg nicht dort sind, wo wir sein sollten. Das kann uns nicht zufriedenstellen."

Im Rückblick auf das Jahr 2022 ist für Aras der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine das einschneidendste Erlebnis gewesen. In der Reaktion der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger auf die Ankunft der zahlreichen Geflüchteten sieht sie jedoch auch Positives: "Was mich unglaublich berührt hat, ist wie viele Menschen ihre Häuser, ihre Wohnungen geöffnet haben. Dass sie Menschen aus der Ukraine nicht nur mit Geld unterstützt haben, sondern ihnen wirklich ein Zuhause gegeben haben. Dieses Potenzial, das in dieser Gesellschaft steckt, das ist es, was mir auch Zuversicht für die nächsten Jahre gibt."