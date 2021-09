Corona-Katastrophe in Indien: Versagen von Politik und Gesundheitssystem

Am sechsten Tag in Folge hat Indien Ende April 2021 mehr als 300.000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet — Indien-Experte Christian Wagner erklärt den rasanten Anstieg auch dadurch, dass sich Menschen in den letzten Wochen bei Wahlveranstaltungen und religiösen Festen infiziert haben.

Eine „Sorglosigkeit“ vonseiten der hindu-nationalistischen Regierung habe zu den Infektionen beigetragen. Zudem erschwerten die föderale Struktur Indiens und die teilweise schwerfälligen Verwaltungsstrukturen die Bekämpfung der Pandemie. Zurzeit seien die Infektionen besonders in den vergleichweise gut aufgestellten städtischen Regionen hoch, die weitaus meisten Inder*innen lebten jedoch auf dem Land — wo das Gesundheitssystem noch anfälliger sei: „Die Pandemie wird in Indien noch lange präsent sein“, so Wagner. Die internationale Hilfsbereitschaft — auch Deutschland hat Unterstützung angeboten — sei wichtig, denn „die Pandemie ist erst dann besiegt, wenn sie in großen Ländern wie Indien besiegt ist.“