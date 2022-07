Ob die meisten Deutschen wirklich gelassen darauf reagieren, wenn im Herbst Gas und Strom eingespart müssen? Entsprechende Hoffnungen von Wirtschaftsminister Robert Habeck seien "löblich", sagt der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, in SWR2. Er selbst sei allerdings skeptisch.

Schon der Vorschlag, in öffentlichen Gebäuden die Temperatur um ein Grad abzusenken, ernte hasserfüllte Reaktionen. Dabei könne man mit jedem Grad etwa sechs bis sieben Prozent der Energie sparen, so Landsberg. Wichtig allerdings sei, dass Kommunen solche Maßnahmen den Bürgerinnen und Bürgern verständlich machten und die schwierige Lage verdeutlichten.

Kommunen und Gemeinden müssten nun gründlich prüfen, wie sie Energie im Notfall einsparen könnten, ob Theater nachts wirklich angestrahlt werden müssten, ob sich der Betrieb von Ampelanlagen oder der Straßenbeleuchtung nachts reduzieren lasse. Auch frage sich, ob in Verwaltungsgebäuden im Sommer warmes Wasser zur Verfügung stehen müsse. Das sei aber in jedem Einzelfall zu bewerten.